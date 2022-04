Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) haben schon mal ihre Hochzeit geprobt – in Las Vegas! Seit Oktober 2021 sind die Reality-TV-Bekanntheit und der Musiker verlobt. Damals ging der Blink-182-Drummer vor einer romantischen Kulisse am Meer auf die Knie und hielt um die Hand der dreifachen Mutter an. Vor wenigen Tagen plauderte ein Insider dann aus: Die Turteltauben haben sogar schon geheiratet. Und tatsächlich: Kourtney und Travis feierten eine spontane Hochzeit in Las Vegas – allerdings nur zum Spaß!

