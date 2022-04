Jendrik und Inna lernten sich bei Love Island kennen. Dort sorgte unter anderem die Ex des 21-Jährigen für Trubel, als sie im Netz behauptete, Jendrik habe nur für die Show die Beziehung beendet. Doch trotz der kleineren Hürden will das Couple sich auch nach der Sendung daten. "Inna und ich wollen uns außerhalb der Show weiterhin kennenlernen, ich sehe da schon Potenzial drin und man wird sehen, was die Zukunft so bringt", gab der Student im Interview mit Promiflash zu.

