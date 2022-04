Bei der diesjährigen Staffel von Love Island sorgt das Thema Ex-Partner für ordentlich Gesprächsstoff. Besonders Jendrik wurde in der Show mit seiner Verflossenen konfrontiert. Bei zwei Spielen musste sich der 21-Jährige vor den Kommentaren der Zuschauer und seiner ehemaligen Freundin rechtfertigen. Doch was hält der Schwager von Sarah Engels (29) eigentlich von der Reaktion seiner Ex? In einem Interview mit Promiflash zeigte sich Jendrik von der Behauptung seiner Ex-Partnerin sehr getroffen.

Jendrik schied in der vorletzten Folge von "Love Island" mit seinem Couple Inna aus. Dennoch hängt ihm das Thema mit seiner Ex-Freundin nach. In der Show unterstellte man dem Kandidaten, seine Beziehung extra für die Show beendet zu haben. Jendrik erklärte aber, dass es einfach nicht mehr gevibt haben soll. Daraufhin meldete sich seine Verflossene zu Wort, für die die Aussage mit dem Vibe offenbar neu war. In einem Interview mit Promiflash reagierte Jendrik nun auf den Kommentar: "Mir hat das eigentlich gar nicht gepasst. Ich dachte, ich hätte mit ihr über das Thema gesprochen [...]. In der Show hat es mich schon ein bisschen getroffen."

Bisher konnte der Ex-Kandidat das Problem mit seinerEx noch nicht klären. Doch jetzt nach seinem Exit will der ehemalige Islander die Wogen glätten. So erklärte er: "Ich bin kein Mensch, der andere ignoriert und einfach nur blockiert. Ich spreche gern über Probleme. Ich denke, es gibt ein kurzes, klärendes Gespräch noch mal darüber und das war es dann auch."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / jendrik_loveisland2022 Jendrik Büscher sitzt vor der Kamera

Instagram / jendrik_loveisland2022 Jendrik Büscher, "Love Island"-Kandidat

Instagram / jendrik_buescher Jendrik Büscher, Fußballer

