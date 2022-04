Angelina Pannek (30) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die erfolgreiche Influencerin ist nicht nur seit rund zwei Jahren mit ihrem Traummann Sebastian Pannek (35) verheiratet – die beiden Bachelor-Stars vergrößern auch fleißig ihre eigene Familie! Nachdem im Juni 2020 ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hatte, ist die Beauty gerade schwanger mit Nachwuchs Nummer zwei. Im Promiflash-Interview betont Angelina jetzt, wie dankbar sie für ihr Leben und für ihren Partner Basti ist!

Beim Launch-Event von Michelle Hunzikers (45) Marke Goovi in Berlin schwärmt die Mama von ihrer Beziehung: "Ich bin seit dem ersten Tag, an dem ich mit Sebastian in einer Beziehung bin, angekommen und ich bin glücklich." Weiter betont Angelina: "Wir führen eine wundervolle Ehe und erleben viel und genießen unsere Familienzeit – und es gibt nichts, was uns unser Glück nehmen kann."

Im selben Interview verriet Angelina übrigens auch, dass sie schon das Geschlecht ihres zweiten Babys kennen! Aber sie und Sebastian hätten sich noch nicht entschieden, ob sie dieses Detail mit ihren Followern im Netz teilen werden. "Wir wollen das noch im Kreise der Familie genießen. Es wissen auch noch nicht alle – das sollen in der Familie erst mal alle erfahren. Und dann machen wir uns Gedanken darüber, ob wir es wirklich wie bei der ersten Schwangerschaft handhaben oder eben nicht."

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige

ActionPress / AEDT / SplashNews.com Sebastian und Angelina Pannek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de