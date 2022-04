Planen sie eine große Verkündung? Angelina (30) und Sebastian Pannek (35) erwarten momentan ihren zweiten Nachwuchs. Im Jahr 2020 begrüßten die zwei Bachelor-Bekanntheiten bereits einen Sohn auf der Welt. Ob sie sich wieder auf einen Jungen oder dieses Mal auf ein kleines Mädchen freuen dürfen, wissen die Turteltauben bereits. Aber werden Angelina und Sebastian das Geschlecht ihres Babys auch ihren Fans verraten?

Auf dem Launch-Event von Michelle Hunzikers (45) Marke Goovi in Berlin plauderte die hübsche Influencerin mit Promiflash über das Babygeschlecht. Angelina und Sebastian seien noch nicht sicher, ob sie es auf Social Media offenbaren werden oder nicht. "Wir wollen das noch im Kreise der Familie genießen. Es wissen auch noch nicht alle – das sollen in der Familie erst mal alle erfahren. Und dann machen wir uns Gedanken darüber, ob wir es wirklich wie bei der ersten Schwangerschaft handhaben oder eben nicht", erklärte die werdende Zweifach-Mama im Interview. Sie selbst finde, dass sie bereits jetzt ziemlich viel von ihrer Schwangerschaft zeige.

"Also für meine Verhältnisse schon viel. Ich halte ja sonst alles zurück, was irgendwie privat sein könnte", betonte Angelina im weiteren Gespräch mit Promiflash. Ihr großes Babyglück soll also vorerst nur mit der Familie zelebriert werden. Wie haben ihre Liebsten denn überhaupt auf die News reagiert? "Ich glaube, bei jedem Menschen auf der Welt ist es so, dass man sich freut, wenn Nachwuchs kommt", erzählte die Schwangere und fügte hinzu, dass sich auch ihre Fans auf Social Media riesig gefreut hätten. "Aber das Wichtigste ist natürlich, dass die Freude in der Familie so extrem ist", schloss Angelina ab.

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek und seine Angelina auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de