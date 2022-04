Bei Germany's next Topmodel lichten sich so langsam die Reihen! In den vergangenen Wochen hat die Chefjurorin Heidi Klum (48) ihre Nachwuchsmodels immer wieder rigoros aussortiert: Inzwischen kämpfen nur noch die besten zehn Kandidatinnen um den begehrten Titel. Natürlich müssen bis zur finalen Entscheidung noch einige weitere Teilnehmerinnen die Modelvilla verlassen. Aber welche GNTM-Kandidatin wird schon heute die Heimreise antreten müssen?

Unter den Top Ten der aktuellen Staffel befindet sich unter anderem Lieselotte Reznicek, die mit ihren 66 Jahren im Moment die älteste Kandidatin im Rennen ist. Außerdem kämpft auch die Psychologie-Studentin Luca Lorenz (20) weiterhin um den Sieg. Konkurrenz bekommt sie dabei beispielsweise von der Frohnatur Vivien Sterk (22), der Influencerin Sophie Dräger und der temperamentvollen Juliana Stürmer.

Auch die gebürtige Kongolesin Noëlla Mbomba konnte sich einen Platz in Heidis Top Ten sichern – genauso wie die gelernte Hotelfachfrau Anita Schwarz (21). Lena Denise Krüger (21) sprudelt zudem nach ihrem spontanen Umstyling in der vergangenen Folge nur so vor Selbstbewusstsein und Kampfgeist. Aber auch Martina Gleissenebner-Teskey (50) und ihre Tochter Lou-Anne (18) geben am Set weiterhin alles. Was glaubt ihr: Welche Kandidatin muss heute gehen? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Instagram / luca.gntm22.official Luca Lorenz, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / vivien.gntm22.official Vivien Sterk im April 2022 in München

Instagram / sophie.gntm22.official Sophie Dräger, Influencerin

Instagram / juliana.gntm22.official Juliana Stürmer, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba im Dezember 2021

Instagram / anita.gntm22.official Anita Schwarz, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / lena.gntm22.official Lena Denise Krüger im April 2022

Instagram / martina.gntm22.official Martina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

Instagram / lou.gntm22.official GNTM-Kandidatin Lou-Anne

