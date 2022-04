Cora Schumacher (45) hat einen großen Traum! Das deutsche Model hat in seinem Leben bis jetzt schon so einige Erfahrungen gemacht: Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (46) war nicht nur als Rennfahrerin und Moderatorin tätig – sie nahm auch schon an TV-Formaten wie beispielsweise Promi Big Brother, Coras House of Love oder Let's Dance teil. Doch im Rahmen ihres nächsten Projekts will sie noch höher hinaus: Cora möchte nämlich ins Weltall fliegen!

Richtig gehört, gegenüber Bild verriet Cora jetzt, dass sie sich gerne ihren Kindheitstraum erfüllen will. "Ich möchte ins All fliegen", betonte die 45-Jährige und fügte hinzu: "Ich bin total fasziniert von dem Leben dort oben!" Deshalb stehe sie bereits mit der Weltraumorganisation ESA und den US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen Axiom Space sowie Blue Origin in Kontakt. "Im September könnte ich mit einer Blue-Origin-Rakete die Atmosphäre verlassen...", träumte sie.

Allerdings hat die Reise ins All einen stolzen Preis! Bis zu drei Millionen US-Dollar – also umgerechnet rund 2,85 Millionen Euro – müsste Cora für den steilen Raketenflug hinblättern. "Das könnte ich mir nur leisten, wenn ich mein Haus verkaufe", gab die gebürtige Rheinländerin zu.

Instagram / ralfschumacher_rsc Cora Schumacher im Oktober 2021

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Model

ActionPress Cora Schumacher beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

