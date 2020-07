Sie sucht ihren Mister Right! Das deutsche Model Cora Schumacher (43) trennte sich im Jahr 2015 von dem ehemaligen Formel-1-Star Ralf Schumacher (45). Seit der Scheidung probierte Cora so einiges aus: Sie posierte für das Männermagazin Playboy und nahm an den TV-Formaten Let's Dance und Promi Big Brother teil. Nach einer kleinen Pause kehrt sie jetzt aber wieder ins Fernsehen zurück, denn sie scheint endgültig genug vom Single-Dasein zu haben: In der neuen TV-Show "Coras House Of Love" sucht die Blondine demnächst nach der großen Liebe!

Ähnlich wie bei Die Bachelorette werden in dem neuen Format insgesamt zehn Männer um das Herz der Beauty buhlen, berichtet Bild. Für dieses Experiment werden die Kandidaten offenbar auch direkt in "Coras House Of Love" einziehen – denn: Zusammen mit der Blondine sollen die Teilnehmer für die Zeit der Produktion in einem angemieteten Haus bei Köln wohnen. "Im täglichen Zusammenleben auf engstem Raum, bei gemeinsamen Aktivitäten und psychologischen Spielchen versucht sie herauszufinden, welcher Mann zu ihr passt", erklärte eine Joyn-Sprecherin das Konzept der Show, die ab August ausgestrahlt werden soll.

Aber nicht nur für die zehn Männer dürfte diese Zeit besonders aufregend werden, auch Cora zeigte sich bereits begeistert. "Wann hat man sonst die Chance, den Männern so auf den Zahn zu fühlen, und sie auf Herz und Nieren zu prüfen", meinte sie und betonte: "Ich meine es wirklich ernst und bin auf der Suche nach dem Mann fürs Leben."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Januar 2020

ActionPress Cora Schumacher beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

ActionPress Cora Schumacher beim GT4 European Series Northern Cup 2017



