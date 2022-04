Nathalie Bleicher-Woth (25) hat einen harten Cut gemacht! Die Ex-BTN-Darstellerin überraschte ihre Fans vor wenigen Wochen mit diesen News: Sie ist schwanger! Daraufhin bekam sie nicht nur schöne und nette Glückwünsche, sondern tatsächlich auch Hass-Nachrichten von ihren Followern. Aber auch Leute, die ihr im wahren Leben nahestanden, meinten es teilweise nicht gut mit ihr: Also hat Nathalie ein paar Freunde eiskalt aussortiert!

Im Promiflash-Interview ging sie etwas genauer darauf ein. "Ich habe auch zwei Leute aus meinem sehr nahen Umfeld aus meinem Leben gestrichen, weil ich gemerkt habe, das tut mir nicht gut und dem Kind dementsprechend auch nicht", erklärte Nathalie ehrlich – was genau passiert ist, das wollte die 25-Jährige jedoch nicht verraten. Aber Ihre Ex-Freundin Saskia Beecks (33) war ebenfalls beim Gespräch dabei und offenbarte tatsächlich ein paar Details.

"Ich kann so einen Hass nicht verstehen oder wenn man so missgünstig ist. [...] Finde ich abartig", betonte Saskia gegenüber Promiflash. Offenbar waren sie gehässig zu Nathalie. Da sie sich momentan auf ihr Ungeborenes konzentrieren möchte, haben solche Menschen keinen Platz in ihrem Leben.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks und Nathalie Bleicher-Woth

