Tammy Hembrow (28) sorgt für Spekulationen in den sozialen Medien! Die australische Fitness-Influencerin wird schon bald zum dritten Mal Mutter: Aus einer früheren Beziehung hat die YouTuberin bereits die beiden Kids Wolf und Saskia – jetzt erwarten sie und ihr Partner erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Das Paar darf sich auf eine kleine Tochter freuen. Und offenbar hat sich Tammy auch schon einen Namen für ihr Baby ausgesucht! Jedenfalls deutet jetzt ein neues Indiz darauf hin...

In ihrer Instagram-Story teilte Tammy nämlich ein Video, in dem sie im Auto sitzt und zu ihrer Community spricht – dabei dürfte den Fans vor allem ein kleines Detail ins Auge stechen: Die werdende Dreifachmutter trägt in dem Clip eine goldfarbene Halskette mit filigranen Buchstaben-Anhängern. Neben "W" für ihren Sohn Wolf und "S" für ihre Tochter Saskia hängt auch ein kleines "P" an dem Schmuckstück – verrät sie damit also schon den Anfangsbuchstaben des Namens ihrer ungeborenen Tochter?

Ob es sich bei dem Anhänger aber tatsächlich um den Anfangsbuchstaben handelt, ist unklar: Tammy äußerte sich bislang nämlich nicht zu dem Namen ihres dritten Kindes. Womöglich könnte das "P" aber auch einfach für den Nachnamen ihres Partners stehen – der Mann an ihrer Seite heißt nämlich Matt Poole.

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Kindern Saskia und Wolf im April 2022

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrows Kette

Instagram / matt_poole1 Tammy Hembrow und Matt Poole im April 2022

