Anna-Maria Ferchichi (40) erntet die Lorbeeren ihres harten Trainings! Die Frau von Bushido (43) hat vor etwa fünf Monaten Drillinge zur Welt gebracht. Vor der Geburt hatte sie immer wieder ihren XXL-Babybauch demonstriert. Nachdem die stolze Mami die erste Zeit voll und ganz ihren Kids gewidmet hat, nimmt sie sich mittlerweile auch öfters ein paar Stunden, um an ihrem After-Baby-Body zu arbeiten. Die Sport-Sessions haben sich offenbar mehr als gelohnt – denn Anna-Maria präsentierte stolz ihre Abnehmerfolge.

In ihrer Instagram-Story teilte die achtfache Mutter jetzt eine Vorher-Nachher-Collage. Auf einem Bild ist die Schwester von Sarah Connor (41) in einer eng sitzenden Jeans und im BH zu sehen – ihre Haut sieht auf der Aufnahme noch recht schlaff aus. Auf dem aktuelleren Foto können die Fans die 40-Jährige hingegen in einem knallengen Sportoutfit bestaunen. Darauf ist nicht nur jegliche Spur eines kleinen Bäuchleins verschwunden – Anna-Maria wirkt auch wieder total fit und ihre Haut ziemlich straff. "Zwischen diesen Fotos liegen 14 Wochen", schrieb sie dazu.

Für ihren Traumbody hat Bushidos Liebste aber auch geackert. "Es war kein Hexenwerk. Die richtige Ernährung und Sport", betonte sie. Anna-Maria hofft, durch ihre Trainingsupdates auch andere Frauen motivieren zu können, für ihre Ziele den inneren Schweinehund zu überwinden.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, März 2022

