Am Freitagabend wird es emotional bei Let's Dance. Die verbliebenen sechs Tanzpaare tanzen einen Freestyle, der aus unterschiedlichen Tänzen besteht, zu dem Motto "Magic Moments". Aufsehen erregten dahingehend Sarah Mangione (31) und Vadim Garbuzov (34). Sie bauen gleich sieben unterschiedliche Tanzstile in ihren Freestyle ein. Außerdem erwartet Zuschauer ein feuriges Tanzduell. Promiflash möchte wissen: Wer ist euer Lieblingstanzpaar in Show neun?

Die Reihen lichten sich bei "Let's Dance": Am Freitagabend werden noch Vadim und Sarah sowie Amira Pocher (29) und Massimo Sinató (41) antreten. Sowohl Renata Lusin (34) und Mathias Mester (35) als auch Janin Ullmann (40) und Zsolt Sándor Cseke (34) wollen in ihrem Freestyle einen Cha Cha Cha und einen Contemporary performen, während René Casselly (25) und Kathrin Menzinger (33) diverse Tanzstile miteinander kombinieren. Bastian Bielendorfer (37) und Ekaterina Leonova (35) mussten in der vergangenen Show um ihren Verbleib in der Sendung zittern. Ob sie es schaffen, noch eine Runde weiterzukommen?

Neben den Freestyles treten die Tanzprofis und Promis bei "Let's Dance" am Freitagabend laut RTL gegeneinander in Battles an. Sarah und Vadim sowie Amira und Massimo tanzen gegeneinander eine Bachata. Bastian und Ekat sowie Mathias und Renata halten ein Streetdance-Battle ab. Zum Swing-Tanz Lindy Hop performen René und Kathrin sowie Janin und Zsolt.

