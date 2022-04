Endlich ist der Starttermin bekannt! Im Frühjahr 2020 wurde bereits verkündet, dass sich die Fans der Hunger Games-Reihe auf einen neuen Film freuen können. Damals wurde das Buch "Das Lied von Vogel und Schlange" veröffentlicht und angekündigt, dass das Prequel auch verfilmt werden würde. Durch die Pandemie mussten die Dreharbeiten des "Die Tribute von Panem"-Streifens allerdings immer wieder verschoben werden. Jetzt wurde aber offiziell gemacht: 2023 ist der Film endlich zu sehen.

Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Lions Gate Entertainment einen ersten Teaser zu der heiß ersehnten Produktion geteilt und dabei sogar den Starttermin bekannt gegeben. Demnach wird die Geschichte über den jungen Coriolanus Snow, der später zum tyrannischen Herrscher aufsteigt, ab dem 17. November 2023 in den Kinos ausgestrahlt. Ob das auch der Starttermin in Deutschland sein wird, ist noch nicht bekannt – tatsächlich könnte der Film dann schon einen Tag früher zu sehen sein. Hierzulande beginnt die Filmwoche in der Regel nicht freitags, sondern bereits donnerstags.

Aktuell wird noch immer fleißig an dem Film gearbeitet – und dabei bleibt es ein Rätsel, welche Schauspieler vor der Kamera stehen. Bisher wurde der Cast noch nicht bekannt gegeben – es ist lediglich offiziell, dass Francis Lawrence (52) erneut die Regie übernimmt. Er hatte auch schon in "Catching Fire" und den beiden "Mockingjay"-Teilen die Oberhand.

