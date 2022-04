Was meint Shailene Woodley (30) damit? Eigentlich sollten bei der Schauspielerin bald die Hochzeitsglocken läuten: Schon seit einem Jahr ist sie mit ihrem Partner Aaron Rodgers (38) verlobt. Zuletzt rankten sich jedoch die Gerüchte um eine mögliche Trennung der beiden – noch immer ist ungewiss, wie der derzeitige Stand der Beziehung zwischen den beiden ist. Zuletzt wurde die Beauty sogar ohne Ring gesehen – jetzt teilte Shailene einen kryptischen Post!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die "Divergent"-Darstellerin jetzt ein Zitat. "Trauer ist Anerkennung, denn sie ist die natürliche Art und Weise, wie die Liebe das, was sie vermisst, ehrt", heißt es demnach. Dieses Zitat nimmt sich Shailene offenbar zu Herzen und spricht von einer harten Zeit: "Trauer auf diese Weise zu sehen, hilft uns, das, was wir durchmachen, zu respektieren, anstatt in Scham und Entmutigung zu versinken." Könnte sie damit eine Trennung meinen? Bislang hat weder sie noch der American-Football-Spieler sich zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Zuletzt wurden die Spekulationen ziemlich befeuert, als die 30-Jährige bei einem Shoppingtrip viel Schmuck trug – doch von ihrem Verlobungsring war dabei keine Spur zu sehen. Auch in der Vergangenheit hatte Shailene den Ring einige Male abgelegt, als der Beziehungsstand unklar war.

Anzeige

Instagram / aaronrodgers12 Shailene Woodley und Aaron Rodgers

Anzeige

Janet Mayer / SplashNews.com Shailene Woodley, Schauspielerin

Anzeige

Doug Peters/Empics Shailene Woodley bei den British Fashion Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de