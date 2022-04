Kommt Jenny Elvers (49) gut mit Marc Terenzis (43) Ex-Frau Sarah Connor (41) klar? Vor einigen Wochen machten die Schauspielerin und der Sänger ihre Liebe öffentlich – seitdem schweben die Turteltauben auf Wolke sieben. Lange Zeit zuvor war der Musiker mit der The Voice-Jurorin Sarah Connor verheiratet, bis die Ehe 2010 geschieden wurde. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Versteht sich Jenny mit ihrer Vorgängerin?

Im Interview mit Gala erzählt Jenny, dass sie eigentlich ganz gut mit Sarah klarkommt. "Ich kenne sie sowieso schon. Aber aktuell haben wir uns noch nicht getroffen. Ich finde es toll, dass wir uns alle mit unseren Ex-Partnern so gut verstehen. Mir persönlich ist es grundsätzlich sehr wichtig, wie ein neuer Partner mit seiner Ex-Partnerin umgeht", verrät die Moderatorin.

Aber auch mit Marc und Sarahs Tochter Summer versteht Jenny sich sehr gut. "Sie ist ein ganz entzückendes Mädchen. Aber bei so was hatte ich noch nie Probleme, mein Ex-Mann hatte ja auch zwei Töchter in dem Alter", erinnert die 49-Jährige sich.

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor im Oktober 2006 in Hamburg

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, März 2022

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

