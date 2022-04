Cristiano Ronaldo (37) sorgt für einen rührenden Moment im Netz! Vor wenigen Wochen hatte der Fußballer schreckliche Nachrichten mit seinen Fans geteilt: Seine Partnerin Georgina Rodriguez (28) hat Zwillinge zur Welt gebracht – doch ein Kind starb bei der Geburt. Während ihr Bruder im Herzen seiner Eltern weiterlebt, spendet seine Schwester Trost. Jetzt teilte Cristiano ein süßes Bild mit seiner kleinen Tochter – und machte ihr eine Liebeserklärung.

Auf Instagram postete der Kicker ein Foto, das seine Fans dahinschmelzen lässt. Oberkörperfrei sitzt er auf der Couch und hält sein schlummerndes Baby im Arm. Der Mini-Mensch trägt eine kleine Mütze und ist in eine kuschelige Decke gewickelt. Der 37-Jährige schaut seine Tochter total verliebt an. Die niedliche Aufnahme betitelte Cristiano mit rührenden Worten an seinen Nachwuchs. "Ewige Liebe", schrieb er dazu und fügte unter anderem ein Herzchen-Emoji hinzu.

Mit diesem Schnappschuss zeigt der Portugiese seine Tochter aber nicht zum ersten Mal. Schon kurz nach der Geburt hatte er ein Familienfoto hochgeladen, auf dem er mit Georgina und all seinen Kids auf der Couch sitzt. Auch dort war das Baby bereits in den Armen seines stolzen Papas zu sehen – allerdings aus einer größeren Entfernung.

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im April 2022

Wie gefällt euch das Foto von Cristiano und seiner Tochter? Wie süß! Ich liebe es. Das sieht etwas gestellt aus.



