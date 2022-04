In der neunten Liveshow von Let's Dance kam es in dieser Woche zu so einigen Highlights! Neben einer kleinen Profi-Tanzpanne und Jorges XXL-Frisur sorgten auch die Kandidaten in der heutigen Show mit ihren Magic-Moments-Darbietungen für ganz große Emotionen. Hinzu kommt, dass sich die sechs Tanzpaare ein Kopf an Kopf Rennen in drei Tanzduellen geliefert hatten. Vor allem die Darbietung von Mathias Mester (35) und Bastian Bielendorfer (37) hat die Köpfe der Zuschauer verdreht!

Der Leichtathlet und der Comedian haben sich gemeinsam mit ihren Tanzpartnerinnen Renata Lusin (34) und Ekaterina Leonova (35) ein ziemlich spektakuläres Dancebattle geliefert. Mitten in ihrer Streetdanceperformance hatten die Profitänzerinnen ihren Promikandidaten die Hemden vom Leib gerissen – sodass Matze und Basti bis auf ein goldenes knappes Höschen fast blank gezogen hatten. Die Twitter-Gemeinde ist nach dem Auftritt der beiden total aus dem Häuschen! "Eventuell weine ich vor lachen", "Was habe ich gerade gesehen" und "Mit Magic Mike hab ich ja nicht gerechnet", hieß es unter anderem in der Kommentarzeile.

Auch Motsi Mabuse (41) wollte ihren Augen nicht ganz trauen. "Ich habe versucht, nicht die ganze Zeit hinzugucken. Man wusste nicht, war das ernst oder was war da los?", amüsierte sich die Jurorin.

Getty Images Ekaterina Leonova, Bastian Bielendorfer, Renata Lusin und Mathias Mester

Getty Images Bastian Bielendorfer bei "Let's Dance" 2022

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury 2022

