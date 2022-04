Die letzte Auktion steht an. Im Februar 2019 wurde die Modewelt erschüttert: Die Style-Ikone Karl Lagerfeld verstarb im Alter von 85 Jahren nach einer Krankheit in Paris. Der Modezar prägte die Fashionwelt wie kaum ein anderer. Nun wird sein Besitz in einer letzten Versteigerung an den Mann gebracht. Doch eine Sache fällt dabei besonders auf: Der Designer besaß über 600 iPods.

Wie t-online berichtete, sollen die Hälfte der Musikplayer in Paketen von 50 oder 80 Stück demnächst im Auktionshaus Sotheby's in Köln verkauft werden. Aber wie kam der Modeschöpfer zu so einer großen Sammlung? "Er hat von sich gesagt, er sei der König der iPods, er war verrückt nach ihnen", erklärte Pierre Mothes, der Vizepräsident von Sotheby's in Frankreich. Karl (✝85) sei der Meinung gewesen, iPods hätten den Musikgenuss der Menschen verändert. Für jedes Genre besaß er ein eigenes Gerät, beschriftet mit einem runden Sticker und der jeweiligen Musikrichtung. Darunter finden sich beispielsweise "Piano" oder "Italia".

Aber das ist lange noch nicht alles. Bei der bevorstehenden Auktion werden außerdem persönliche Kleidungsstücke wie Morgenmäntel und Lederhandschuhe des Modezaren angeboten. Auch alte Möbelstücke sollen unter den Hammer kommen.

Getty Images Karl Lagerfeld und sein Patensohn Hudson Kroenig

Getty Images Karl Lagerfeld, 2009 in Venedig, Italien

Getty Images Die Handschuhe von Karl Lagerfeld

