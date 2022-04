Da muss er noch mal nachzählen! Willi Whey ist nicht nur ein gefeierter TikTok-Star, er kann sich mit seinem stabilen Körperbau auch absolut sehen lassen. Dieser wird dazu noch von einer Vielzahl an Tattoos geschmückt – kein Wunder also, dass er nebenbei als Model tätig ist und Ende März mit Fitness-Influencerin Pamela Reif (25) abgelichtet wurde. Doch wie viele Tattoos hat Willi eigentlich? Das weiß er wohl selbst nicht so genau...

Promiflash wollte jetzt von dem 27-Jährigen wissen, wie viele Schmuckstücke er eigentlich insgesamt auf seinem Körper trägt – da musste er selbst erst mal überlegen. "Ich habe keine Ahnung. Ich habe ein paar Mal versucht, alle zu zählen, aber leider verzähle ich mich immer wieder", gestand er amüsiert. Doch davon lässt sich der Motorradliebhaber offenbar nicht abschrecken und verriet, dass er noch weitere Motive geplant habe.

Und wie steht es sonst um die aktuellen Pläne des Webstars? Ebenfalls gegenüber Promiflash erzählte er, dass sich Fitness-Fans auf Nachschub gefasst machen können – denn er und Pamela hätte noch nicht alles aus ihrer Trainingssession geteilt. "Wir hatten beide superviel Spaß bei unserem Dreh und haben längst nicht alles gezeigt – also keine Sorge, da kommt noch was", erklärte er.

Instagram / williwhey Willi Whey, TikToker

Instagram / williwhey Willi Whey, TikTok-Star

Instagram / pamela_rf Die Influencer Willi Whey und Pamela Reif

