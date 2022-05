Mike Cees' Reise bei Kampf der Realitystars fand ein jähes Ende! In der vergangenen Folge der TV-Show musste der Sommerhaus der Stars-Rüpel schon nach kurzer Zeit wieder seine Koffer packen und die Sala verlassen – nachdem die Neuankömmlinge Rich Nana und Chethrin Schulze (30) sich für ihn entschieden hatten. Zusätzlich schickte die gesamte Gruppe dann noch in der Münzabstimmung Wildcard-Gewinner Enrico Elia nach Hause. Im Promiflash-Interview spricht Mike nun offen über seinen Exit – und wie unfair er das Ganze fand.

"Es war schade, so früh gehen zu müssen", stellte der On-off-Partner von Michelle Monballijn klar. "Es war klar, dass ich es nach dem, was im 'Sommerhaus der Stars' zu sehen war, schwer haben würde. Viele haben Vorurteile – leider ohne zu wissen, was da wirklich wie gelaufen ist." Trotzdem habe es ihn dann doch überrascht, dass Chethrin und Rich Nana sich für ihn entschieden haben! "Ich finde es immer schade, wenn einem ins Gesicht gelacht wird und man jemanden dann so einfach und mit so klaren Worten kickt. [...] Ich denke, sie haben unüberlegt und voreingenommen gehandelt und sich zudem auch nicht besonders strategisch entschieden."

Wie lautet denn sein Fazit zu "Kampf der Realitystars" – und wie sieht er seine Teilnahme aus heutiger Sicht? "Da ich mich allen Themen gestellt habe: gut", versicherte Mike im Interview. "Es war für mich die richtige Entscheidung, sich 'Kampf der Realitystars' zu stellen – es war ein tolles Abenteuer. Und es tat gut, zu sehen, dass ich in einer Gruppe von Menschen weiterhin entspannt Spaß haben kann." Dennoch wäre er gerne länger geblieben: "Ich hatte mich auf die weiteren Spiele gefreut."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Mike Cees-Monballijn bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Der Cast von "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI Mike Cees, Ex-Kandidat von "Kampf der Realitystars"

