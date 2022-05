Anna Hofbauer (33) spricht ein Machtwort! Gemeinsam mit ihrem Mann Marc Barthel (32) erwartet sie aktuell ihr zweites Kind. Das verkündete die einstige Bachelorette im vergangenen März, nachdem eine Freundin ihr Baby-Glück zuvor ausgeplaudert hatte. Seitdem postet die Influencerin ab und zu auch hübsche Updates zu ihrem Babybauch. Doch Anna bekommt nicht nur positive Kommentare zu ihrer Kugel – was ihr ganz schön auf die Nerven geht...

Via Instagram veröffentlichte die 33-Jährige jetzt ein neues Foto mit Babybauch. In der Bildunterschrift ärgerte sich Anna: "Gefühlt ist der Bauch einer Schwangeren auf einmal das Objekt der allgemeinen Begierde. Jeder, zum Teil auch Wildfremde, haben auf einmal eine Meinung zu dir und deinem Körper und teilen dir ungefragt ihre Gedanken mit..." Dann lieferte sie einige Beispiele: Von "Ach, krass, dein Bauch ist aber winzig! Hast du in der Schwangerschaft geraucht oder warum ist dein Baby so klein?", bis zu "Du bist dir aber sicher, dass da nur ein Baby drin ist?", über "Du bist erst im siebten Monat? Ich hätte schwören können, es geht jeden Moment los?", sei schon alles dabei gewesen.

Weiter witzelte Anna: "Ganz beliebt sind auch die, die ungefragt einfach mit ihren Händen in Richtung Bauch kommen und tatschen wollen... Warum? Ich gehe doch auch nicht durch die Welt und berühre Bäuche!" Abschließend stellte die Schwangere klar: "Egal, wie groß oder klein ein Bauch ist, er ist perfekt und richtig genauso wie er ist!" Schließlich würden neben dem Fortschritt der Schwangerschaft auch andere Faktoren wie die Menge des Fruchtwassers oder die Lage des Babys eine Rolle spielen, wenn es um die Größe des Bauchs geht.

Instagram / marcbarthel Anna Hofbauer und Marc Barthel im Juli 2021

Getty Images Anna Hofbauer, Schauspielerin

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Sängerin

