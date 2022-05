Tom Parkers (✝33) Witwe trauert um ihren Mann! Im Oktober 2020 machte der The Wanted-Star publik, dass er an einem Gehirntumor erkrankt war. Ende März gab Toms Frau, Kelsey Parker, schließlich bekannt, dass der Zweifach-Papa seinem Krebsleiden mit nur 33 Jahren erlag. Seitdem trauert die Hinterbliebene immer wieder öffentlich um den Sänger. Nun erinnerte sich Kelsey an die letzten gemeinsamen Stunden mit Tom.

In einem Gespräch mit The Sun erzählte Kelsey, dass die gemeinsame Zeit des Ehepaars bis zum Schluss wunderschön gewesen sei. "Es waren nur wir beide und es war so viel Liebe in diesem Raum", verriet die Blondine unter Tränen und fügte hinzu, dass sie mit in Toms Bett gestiegen war und bis kurz vor seinem Tod noch stundenlang mit ihm gesprochen habe – Hand in Hand. "Ich wollte nicht, dass jemand reinkommt. Wir brauchten die Zeit, um miteinander zu reden", beteuerte sie.

Wie sehr die Hinterbliebene unter ihrem Verlust leidet, verdeutlichte sie erst vor einigen Tagen mit einem herzzerreißenden Gedicht von Autorin Donna Ashworth. "Trauer kann sich wie das Sterben der Seele anfühlen, während der Körper noch lebt – aber du bist am Leben, mein Freund", hieß es unter anderem in den emotionalen Zeilen.

