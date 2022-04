Wie geht es Tom Parkers (✝33) Witwe inzwischen? Ende März hat Kelsey Parker ihren geliebten Mann verloren. Der Sänger der Band The Wanted verstarb in Folge seines Hirntumors – er hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder. Vor einigen Tagen fand nun die rührende Trauerfeier und Beisetzung des Musikers in London statt. Seitdem war es ruhig um Kelsey. Doch nun teilte sie emotionale Zeilen zum Thema Trauer.

Via Instagram veröffentlichte die zweifache Mutter ein Gedicht von Autorin Donna Ashworth: "Trauer kann sich wie das Sterben der Seele anfühlen, während der Körper noch lebt – aber du bist am Leben, mein Freund." Weiter lauten die Zeilen: "Fürchte dich nicht vor der Trauer, die du fühlst. Es ist nur Liebe, die umherschwirrt und nach einem Ort sucht, an den sie gehen kann. Also gib ihr einen Platz, wo sie hingehen kann." Mit diesen Worten will Kelsey wohl ausdrücken, wie sie sich gerade fühlt.

Im Rahmen der Beerdigung hatte Kelsey Toms Fans dazu aufgerufen, Geld via Gofundme zu spenden – aber nicht etwa für ihre Familien, sondern für andere Betroffene von Krebserkrankungen. "Wir hätten die letzten zwei Jahre ohne die Hilfe und Unterstützung, die wir erhalten haben, einfach nicht überstehen können, und wenn wir sie anderen zurückgeben können, wäre das die beste Art, Tom zu ehren", erklärte sie. Mit Erfolg: Inzwischen sind umgerechnet über 76.000 Euro zusammengekommen.

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Oktober 2021

ActionPress Kelsey Parker bei der Trauerfeier von ihrem verstorbenen Mann Tom Parker

Instagram / being_kelsey Tom und Kelsey Parker

