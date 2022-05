Auf Serkan Yavuz (29) warten viele neue Aufgaben und eine besonders aufregende Zeit! Nachdem sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat und Samira Klampfl (28) 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt haben, verkündeten sie im Rahmen der Wiedersehensshow ihre Schwangerschaft. Ihre Reise zum Babyglück neigt sich mittlerweile dem Ende zu. Hat Serkan da gerade eigentlich Angst vor seiner neuen Rolle als Vater?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde erklärte Serkan jetzt, dass er sich inzwischen sicher fühle – doch das war wohl nicht immer so. "Ich hatte ganz am Anfang 'Angst'. Also nicht mal Angst, so würde ich es nicht bezeichnen, sondern sehr, sehr großen Respekt vor der Aufgabe", gewährte der werdende Vater einen Einblick in seine Gefühlswelt und führte weiter aus: "Sodass ich auch mal kurze Zeit Bedenken hatte, beziehungsweise gehofft habe, dass ich hoffentlich auch alles richtig mache."

Inzwischen haben sich diese Sorgen aber gelegt. "Mittlerweile muss ich sagen, bin ich so bereit für alle Aufgaben mit der Kleinen und freue mich einfach nur noch riesig", stellte der ehemalige "Bachelor in Paradise"-Boy klar und betonte: "Ich habe keine Angst, weil ich weiß, ich werde ein absolut guter Papa, der immer für seine kleine Prinzessin da sein wird."

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, TV-Bekanntheit

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im April 2022

