Die Geburt von Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfls (28) Tochter rückt immer näher! Die beiden Realitystars lernten sich im Rahmen der dritten Staffel des TV-Formats Bachelor in Paradise kennen und lieben. Bei der Wiedersehensshow verkündete das Paar dann erfreuliche Neuigkeiten: Serkan und Samira erwarten erstmals Nachwuchs. Eigentlich war die Ankunft ihres kleinen Wunders auf Ende Mai terminiert – doch das hat sich jetzt geändert: Der Geburtstermin von Serkan und Samiras Baby hat sich verschoben!

Das verriet Serkan jetzt im Rahmen einer Instagram-Fragerunde. "Der eigentliche Termin war der 23. Mai – aber das hat sich geändert", teilte der werdende Vater seinen Fans mit. Allerdings müssen die Eltern in spe wohl nicht länger auf die Ankunft ihrer kleinen Tochter warten – im Gegenteil! "Sagen wir mal so, wir sind in der heißen Phase", deutete der 29-Jährige nämlich an. Auf welches Datum der neu errechnete Entbindungstermin fällt, machte er bislang aber nicht publik.

Inzwischen haben sich Serkan und Samira schon auf die Geburt ihrer Tochter vorbereitet: In ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise – Das Nachspiel" erklärten die beiden, dass die Kliniktasche gepackt sei und der werdende Vater Anweisungen bekommen habe, was er machen müsse, sobald sich das Baby auf den Weg macht. Trotzdem hat der ehemalige Bachelorette-Boy vor diesem Moment Bammel. "Ich werde so hysterisch und hektisch, wenn deine Fruchtblase platzt!", betonte er.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de