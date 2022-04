Wie steht es um die Beziehung von Michelle Monballijn und ihren Mann Mike? Nach ihrer Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme machte das Paar eine schwere Zeit durch. Während vor allem der Ex-Temptation Island-Verführer einen großen Shitstorm kassierte, hatte die Schauspielerin allen Grund, ihre Ehe zu hinterfragen. Inzwischen ist das Thema Scheidung offenbar bei den beiden von Tisch. Promiflash hakte bei Michelle nun nach, wie das aktuelle Verhältnis von ihr zu Mike ist!

Dass Mike sich im Netz öffentlich bei Michelle entschuldigte, fand sie "groß" von ihm. "Wir sind verheiratet und da ist es für mich wichtig, nicht alles hinzuschmeißen", stellte die Tatort-Darstellerin im Promiflash-Interview klar. An der tiefen Verbindung, die das Paar zueinander hat, könne man ohnehin nichts ändern. Trotzdem habe den beiden auch gutgetan, in der Krisenzeit eine Weile getrennt voneinander zu verbringen, als Mike für Kampf der Realitystars in Thailand drehte.

"Vielleicht war es auch für uns nach zwei Jahren wichtig zu sehen, was wir an dem anderen schätzen und haben", meinte Michelle gegenüber Promiflash. Zum Beispiel habe sie während "Kampf der Realitystars" ihren Ehemann sehr vermisst. Mike habe ihr offenbart, dass er ohne sie nicht einschlafen könne. "Krisen sind zum bewältigen da. Wie heißt es? In guten wie in schlechten Zeiten einer Ehe. [...] Mike ist mein Ehemann und gehört zu hundert Prozent zu mir", räumte Michelle alle Eheprobleme aus dem Weg.

