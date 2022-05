Sarafina Wollny (27) und Ehemann Peter Wollny (29) schweben auf Wolke sieben. Im Mai vergangenen Jahres durften sich die beiden Die Wollnys-Darsteller erstmals über Nachwuchs freuen – und das gleich im Doppelpack. Dass ihre beiden Zwillingssöhne Casey Maximilian und Emory Maximilian das Familienglück der beiden perfekt machen, zeigen die TV-Bekanntheiten immer wieder total stolz im Netz. Nun feierten die Zwillinge von Sarafina und Peter sogar bereits ihr Red-Carpet-Debüt.

Früh übt sich – haben sich Sarafina und Peter wohl gedacht und brachten ihre beiden Sohnemänner am Sonntag kurzerhand mit auf den diesjährigen Bild-Renntag in Gelsenkirchen. "Also die beiden haben Spaß", scherzte Sarafina im Gespräch mit Promiflash – denn für die Zwillinge Emory und Casey war das der erste Besuch auf einem öffentlichen Event. Gemeinsam mit ihren Eltern, Tante Sylvana (30), Oma Silvia (57) und Co. sind die beiden Wollny-Sprösslinge samt Kinderwagen über den roten Teppich gerollt.

Ob sich Sarafina und Peter vorstellen können, in Zukunft noch weiteren Nachwuchs zu bekommen? "Weitere Kinder sind erst mal kein Thema. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die beiden", plauderte die 27-Jährige auf dem Event gegenüber Promiflash aus und verriet weiter, dass das Ehepaar einfach gucken wolle, was die Zukunft bereithält.

Instagram / sarafina_wollny Casey und Emory, Kinder von Sarafina Wollny

Promiflash Familie Wollny auf dem Bild-Renntag im Mai 2022

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, Januar 2022

