Georgina Rodriguez (28) macht momentan eine ziemlich schwere Zeit durch. Eigentlich haben sich die Fitness-Influencerin und Cristiano Ronaldo (37) auf Zwillinge gefreut. Vor knapp zwei Wochen teilte das Paar dann die traurige Nachricht mit der Welt, dass ihr Sohn verstorben war. Einem Freund nach sucht die Partnerin des Profikickers seither Halt bei ihren Freunden und ihrer Familie. Zum spanischen Muttertag teilte Georgina nun eine inspirierende Botschaft mit ihrer Community.

Zum spanischen Muttertag, der am Sonntag in dem Heimatland der 28-Jährigen gefeiert wurde, veröffentlichte die hübsche Brünette einige bewegende Zeilen im Netz. "An diejenigen, die es sind, an diejenigen, die es waren, an diejenigen, die es sein wollten und nicht sein konnten [...] wir alle, Schöpfer von Leben und Bindungen. Frohen Muttertag", hieß es in ihrer Instagram-Story, die sie mit einem großen pinken Herz-Emoji versehen hatte.

Wie sehr das Pärchen unter dem schweren Verlust seines Sohnes leidet, hatten die beiden in den letzten Tagen immer wieder mit ihrer Fangemeinde geteilt – darin sind Cristiano und Georgina vor allem eine große Stütze für den jeweils anderen. Um ihrem Partner den Rücken zu stärken, teilte die Spanierin am Donnerstag ein Bild ihres Liebsten, auf dem der Profikicker nach einem Tor total ergriffen in Richtung Himmel gezeigt und seinen Treffer seinem verstorbenen Sohn gewidmet hatte.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Familie im April 2022

georginagio / Instagram Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Januar 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo im April 2022

