Filiz Koc (35) versuchte sich in der Vergangenheit als Model. Wer Yeliz Koc (28) kennt, dem ist auch ihre Schwester Filiz bekannt. Seit wenigen Monaten haben die beiden Influencerinnen einen gemeinsamen Podcast. Zudem ist die zweifache Mutter auch die Managerin der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin. Wie Filiz nun verriet, habe sie in der Vergangenheit sogar auch an diversen TV-Formaten teilgenommen, wie 2011 an der "Model WG".

"Ich habe übrigens immer so kleine Sachen im Fernsehen gemacht. [...] Und dann hatte ich irgendwann die Anfrage für die 'Model WG'", plauderte die gelernte Fitnesskauffrau in ihrem Podcast "Bad Boss Moms" aus. In der Castingshow von Peyman Amin (51) versuchte die Unternehmerin damals Fuß im Modelbusiness zu fassen. "Da hab ich dann mitgemacht und dann hab ich da mit Models gelebt. Ich selber habe mich nie so als Model gesehen", erinnerte sie sich. Sie sei eher "der Bauer" unter ihnen gewesen.

Mit der Modelkarriere klappte es in der Show jedoch nicht. "War in der Serie dann so, dass ich manche Jobs nicht bekommen habe, weil ich dann eine zu sportliche Figur hatte", erzählte die ehemalige Fußballerin. Zudem habe die 35-Jährige hin und wieder Kritik von außen bekommen. "Da hab ich auch manchmal ein paar blöde Sachen in Foren gelesen und hab mich da schon schlecht gefühlt", gestand Filiz.

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Yeliz Koc mit ihrer Schwester Filiz Rose

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Koc, Schwester von Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Koc, Schwester von Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de