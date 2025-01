Yeliz Koc' Schwester Filiz äußert sich zum Drama um Vater

Yeliz Koc (31) spricht im Dschungelcamp offen über ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater und rührt damit viele Zuschauer. Die Reality-TV-Darstellerin, die im Jahr 2018 durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt wurde, erzählt, wie die Trennung ihrer Eltern, als sie gerade drei Jahre alt war, ihr Leben geprägt hat. Ihr Vater meldete sich nur selten und schenkte ihrer Schwester, der Fußballspielerin Filiz Koc (38), deutlich mehr Aufmerksamkeit. "Ich stand definitiv im Schatten meiner Schwester", sagte Yeliz. Doch genau diese Schwester gibt ihr heute, auch als ihre Begleitperson in Australien, besonders viel Halt.

Filiz, die heute als Managerin für Yeliz arbeitet und sie als Dschungelbegleiterin in Australien unterstützt, sprach im Gespräch mit RTL ebenfalls über die schwere Vergangenheit. Sie verriet, dass sie sich immer bemühte, ihrer Schwester Rückhalt zu geben und sie bei ihrer Karriere im Reality-TV zu unterstützen – vielleicht auch, um Wiedergutmachung für die ungleiche Vateraufmerksamkeit zu leisten. Trotz eines leicht verbesserten Verhältnisses zum Vater fällt es Yeliz bis heute schwer, Vertrauen aufzubauen, was sich laut Filiz auch in ihrer Partnerwahl widerspiegelt. "Sie wollte halt immer, weil sie keine heile Familie hatte, für sich selber diese heile Familie haben, die sie ja leider dann doch nicht bekommen hat und ich glaube, deswegen ist das bei ihr immer ganz schwer, auch Gefühle zu zeigen", erklärt Filiz. Yeliz' einstige Beziehung zu Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) zerbrach während ihrer Schwangerschaft. Mittlerweile ist ihre Tochter Snow drei Jahre alt und Yeliz ist alleinerziehende Mutter.

Seit Kurzem ist Yeliz wieder mit ihrem Ex-Freund, dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten Jannik Kontalis, liiert. Während ihrer Abwesenheit hat die Influencerin klare Regeln für ihren Partner aufgestellt. "Ich habe natürlich gesagt, dass er auf keinen Fall feiern gehen soll", betonte sie gegenüber dem Sender. Dies habe nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern diene als Vorsichtsmaßnahme, um mögliche Diskussionen um ihr Privatleben zu verhindern.

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Rose, Juli 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

