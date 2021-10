Bei der Familie Koc gibt es allen Grund zur Freude! Anfang des Monats hat Yeliz Koc (27) ihre Fans mit einer besonderen Nachricht überrascht: Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) durften ihr gemeinsames Baby – die kleine Snow Elanie – auf der Welt begrüßen. Jetzt verkündete Yeliz eine weitere wunderbare Neuigkeit: Auch ihre Schwester Filiz Koc (35) ist vor wenigen Tagen Mutter geworden!

"Ich bin wieder Tante geworden", gab die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt. Demnach habe ihre Schwester ihr Baby ebenfalls im Oktober auf der Welt begrüßen dürfen. "Er ist am 18. Oktober zur Welt gekommen. Da, wo sie eigentlich kommen sollte", erzählte die frischgebackene Mutter – und zog damit einen Vergleich zum Geburtstermin ihrer eigenen Tochter und vermutete: "Also ich finde, das ist schon kein Zufall mehr, eher Schicksal." Der kleine Sohnemann ihrer Schwester sei außerdem "richtig, richtig niedlich".

Und auch Yeliz' Tochter Snow habe den jüngsten Nachwuchs in der Familie Koc bereits kennengelernt. "Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, wenn beide zusammen groß werden und man alles zusammen machen kann", hob die Hannoveranerin hervor. So träume Yeliz beispielsweise schon jetzt vom gemeinsamen Babyschwimmen und Co.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2020

Instagram / filiz_koc_rose Filiz Koc, Schwester von Yeliz

Instagram / _yelizkoc_ Filiz und Yeliz Koc im Juni 2021

