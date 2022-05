Georgina Fleur (32) hat es sich anders überlegt! Die einstige Bachelor-Teilnehmerin lebt schon seit geraumer Zeit gemeinsam mit ihrem Töchterchen in Dubai. Um sich als alleinerziehende Mutter zu entlasten, hatte die TV-Bekanntheit darüber nachedacht, sich ein Au-pair-Mädchen mit ins Haus zu holen. Probeweise hat die schöne Rothaarige sogar bereits eine potenzielle Hilfskraft vor Ort gehabt – die hat sie jedoch nun wieder weggeschickt! Georgina hatte ein ungutes Gefühl und möchte deshalb doch keine Nanny einstellen!

"Das war voll die bescheuerte Idee. Ich brauch die gar nicht", meldete sich Georgina am Sonntagabend via Instagram-Story bei ihrer Community und erklärte weiter, dass sie ihren Alltag mit Baby und Haushalt in Zukunft doch lieber alleine bestreiten möchte. "Ich hab mich irgendwie gar nicht so wohl gefühlt, dass hier plötzlich eine fremde Person in der Wohnung war", räumte sie ein und fügte hinzu, dass sie womöglich manchmal einfach zu viel nachdenken würde.

Mit dem Vater ihrer Kleinen, Kubilay Özdemir, zieht die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin wohl nicht mehr zusammen. "Die Kleine muss vor ihm geschützt werden", stellte Georgina im Gespräch mit Promiflash klar, nachdem die 32-Jährige Anfang April brutal von ihrem Ex verprügelt wurde.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihre Tochter im April 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Privat Kubilay Özdemir und Georgina Fleur

