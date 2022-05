Alex Mariah Peter (24) macht zwar kein Geheimnis aus ihrer Transsexualität – doch so offen und ausführlich wie jetzt sprach sie noch nie über ihren Lebensweg! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin aus dem Jahr 2021 teilte jetzt nämlich beispielsweise ein Foto auf Instagram, auf dem sie vor ihrer Transition zu sehen ist. Zudem berichtete sie von ihrem Outing, den Reaktionen ihres Umfelds, der Hormontherapie, den Kosten und Co. – alle Infos dazu bekommt ihr im Promiflash-Video!

