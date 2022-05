Anna-Maria Ferchichi (40) lässt sich immer wieder neue Dinge einfallen, um ihren Kids im Alltag zu helfen! Im November 2021 haben die Schwester von Sarah Connor (41) und ihr Mann Bushido (43) erneut gemeinsamen Nachwuchs bekommen: Ihre Drillinge Leonora, Naima und Amaya haben das Licht der Welt erblickt. Aber auch die älteren Geschwister Aaliyah, Djibrail, Laila und Issa halten die stolzen Eltern auf Trab. Besonders die Schulkinder müssen sich inzwischen einigen Herausforderungen stellen: Anna-Maria unterstützt ihre Kinder aber mit einem niedlichen Ritual bei ihren Tests!

In ihrer Instagram-Story gewährte Anna-Maria jetzt einen Einblick in ihren Alltag als Familienmutter. "Laila schreibt heute ihren ersten Test und ist so aufgeregt", erklärte die stolze Mama. Um ihren Kids bei diesen Schulaufgaben etwas die Nervosität zu nehmen, habe sich Anna-Maria inzwischen eine kleine Tradition angewöhnt. "Wir haben es uns zum Ritual gemacht, unseren Kindern vor jedem Test einen kleinen Zettel in die Federmappe zu legen", betonte die 40-Jährige.

Und über was für eine Botschaft von Anna-Maria dürfen sich die Kids dann beispielsweise freuen? Auf der Fotoplattform teilte sie nun ein Bild eines Briefchens – und auf diesem Papierschnipsel lautet es: "Mein kleiner Engel, Mami denkt an dich. Du schaffst es."

