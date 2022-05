Niklas Schröder (33) fühlt sich in seinem neuen Körper pudelwohl! Schon vor der Hochzeit mit seiner Jessica (27) purzelten bei dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten aufgrund des Stresses die Kilos. Auch danach arbeitete der Vater einer Tochter weiterhin an seinem Körper und gab immer wieder Updates zu seiner Figur. Unter anderem zeigte er beeindruckende Vorher-Nacher-Fotos. Nun erreichte Nick einen besonderen Meilenstein: Nach 100 Tagen Diät hat er mehr als 25 Kilo abgespeckt!

Via Instagram postete der 33-Jährige Bilder, die seine Transformation deutlich zeigen. Auch ein Video, auf dem er sich auf die Waage stellt, bekommen seine Follower zu sehen: Diese zeigt nun nur noch 89,9 Kilo an. "Ich habe es geschafft! 100 Tage Diät sind rum und über 25 Kilogramm habe ich abgenommen", freute er sich in dem Beitrag. Doch der Weg war aber kein leichter: "Es war ein harter Kampf, den ich am Ende gewonnen habe. Glaubt an euch und ihr könnt alles erreichen im Leben."

An seine Community will Nick eine wichtige Botschaft senden. "Das Gewicht auf der Waage ist nur eine Zahl. Diese ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper", schrieb der Influencer in seiner Instagram-Story. Er selbst fühle sich aber definitiv gesünder und wohler ohne Übergewicht.

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, Reality-TV-Star

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder im Mai 2022

Instagram / nik_schroeder Nik und Jessi Schröder im März 2022

