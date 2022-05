Verpasst Cathy Hummels (34) ihrem Ehemann Mats (33) mit diesem Posting etwa einen Seitenhieb? Bereits seit mehreren Monaten wird immer wieder darüber spekuliert, dass die Ehe der Moderatorin und des Fußballers gescheitert ist. Erst vor wenigen Wochen sorgte der Sportler wegen seines angeblichen Flirts mit Céline Bethmann (23) für Schlagzeilen. Auch seine Ehefrau meldete sich zu den Gerüchten im Netz zu Wort. Nun tätigte Cathy eine Aussage, die man als Stichelei gegen ihren Ehemann verstehen könnte.

"Männer sollten uns Frauen auf Händen tragen. Also, ich bin schon gerne Prinzessin", schrieb die 34-Jährige auf Instagram zu einem Schnappschuss von sich und ihrer Freundin Sophia Thiel (27). Auf dem Foto hält die Fitness-Influencerin Cathy hoch, während diese freudestrahlend in die Kamera lächelte. Spielt die Kampf der Realitystars-Moderatorin mit ihrem Posting etwa auf ihren Gatten an?

Zuletzt stellte Cathy auf Social Media noch klar, dass sie über die Fremdgehgerüchte ihres Mannes nur lachen kann. "Es gab ja schon viele Schlagzeilen in letzter Zeit. Nicht die Playboy Mansion ist meine Realität, sondern die Hasi Mansion", schrieb sie auf Instagram, nachdem Social-Media-User Mats als "Playboy" bezeichnet hatten.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig sowie die Tochter einer Freundin

