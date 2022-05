Mia Regan und Romeo Beckham (19) feiern ihre Liebe! Im Juni 2021 machten das Model und der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) auf dem roten Teppich ihre Liebe offiziell. Seither wird auch im Netz geturtelt, was das Zeug hält. Verliebt sind die beiden aber sogar schon länger. Mia und Romeo hatten jetzt bereits ihren dritten Jahrestag. Zu diesem Anlass teilte das Paar süße Pärchenfotos!

Via Instagram veröffentlichte die 19-Jährige fünf Schnappschüsse aus ihrer gemeinsamen Zeit mit dem Promi-Spross. Auf einem davon scheint das Paar auf der Hochzeit von Romeos Bruder Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) zu sehen zu sein. "Ich liebe dich für immer. Drei Jahre um die Sonne mit dir", schwärmte Mia in ihrem Beitrag. Auch Romeo widmete der Blondine einen Post. Er schrieb: "Drei Jahre. Verdammt. Ich liebe dich so sehr."

Diese Liebesbekundungen dürften vor allem Romeos Mutter Victoria gerne lesen. Das ehemalige Spice Girls-Mitglied hofft angeblich auf eine baldige Hochzeit. Ihr Gatte David soll das aber anders sehen. Der Ex-Kicker hält die beiden laut einem Insider noch zu jung, um zu heiraten.

Mia Regan und Romeo Beckham

Mia Regan und Romeo Beckham

David Beckham und Victoria Beckham, 2014 in London

