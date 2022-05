Fans von LOL: Last One Laughing haben allen Grund zur Freude! Im April 2021 erschien die erste Staffel der beliebten Comedy-Sendung auf Amazon Prime Video. Das Konzept der Show: Comedians versuchen in sechs Stunden alles, um sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Doch wer lacht, verliert. Der Gewinner darf ein Preisgeld von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden. Auch nach drei Staffeln scheinen die Fans nicht genug zu bekommen. Jetzt soll "LOL" in die vierte Runde gehen!

Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, bestätigte, dass es im Frühjahr 2023 eine vierte Staffel der Erfolgsshow geben wird: "'LOL: Last One Laughing' bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder. Das positive Feedback unserer Zuschauer:innen und die Auszeichnung mit dem Deutschen Comedypreis spornen uns an, jetzt noch eine Schippe draufzulegen", meinte Pratt.

Wer an der vierten Staffel teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Gastgeber der Sendung bleibt weiterhin Michael Bully Herbig (54). Die vergangene dritte Staffel war für Fans nicht nur wieder besonders lustig, sondern auch sehr emotional. Kurz vor der Ausstrahlung verstarb nämlich der Comedian Mirco Nontschew, der in der dritten Staffel seine Kollegen zum Lachen gebracht hatte.

Getty Images Michael "Bully" Herbig, November 2019

ActionPress Cast der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing"

ActionPress Mirco Nontschew, Moderator

