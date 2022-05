Hat sich Jared Leto (50) etwa klonen lassen? Der Musiker ist seit Jahren für seine exzentrischen und teils humoristischen Looks bekannt. So erschien der 30 Seconds to Mars-Frontman bei der Met Gala 2019 quasi mit einer Kopie seines Kopfes unter dem Arm – und sorgte schon damals für einige Lacher. Jetzt setzte Jared aber noch einen drauf: Bei dem diesjährigen Event in New York posierte er mit einer beinahe haargenauen Kopie von sich selbst!

Zahlreiche Bilder der beliebten Veranstaltung zeigen den Sänger am Montag auf dem roten Teppich. In einem beigen Gucci-Anzug und mit schwarzer Sonnenbrille zeigte er sich den Fotografen – und neben ihm stand offenbar sein eineiiger Zwilling, ebenfalls mit langem Bart, langen Locken und dem gleichen Designer-Smoking! Nebeneinander schritten die Männer die Treppe hinauf.

Doch wer tarnte sich hier so gut als Met-Twin? Kein Geringerer als Alessandro Michele, der Kreativdirektor der Marke Gucci, war Jareds Begleitung. Schon seit mehreren Jahren ist der Sänger nämlich Markenbotschafter des Modehauses und präsentiert die Designerstücke Jahr für Jahr bei der Met Gala.

Getty Images Jared Leto bei der Met Gala 2022 in New York

Getty Images Alessandro Michele und Jared Leto bei der Met Gala 2022 in New York

Getty Images Alessandro Michele, Kreativdirektor von Gucci

