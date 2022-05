Amber Heards (36) Psychologin packt neue Details über ihre Ehe mit Johnny Depp (58) aus. Seit wenigen Wochen liefern sich die beiden Schauspieler wieder eine Schlammschlacht vor Gericht. Derzeit klagt der Fluch der Karibik-Darsteller seine Ex-Frau wegen Verleumdung an. Seit dem Beginn des Prozesses kommen immer wieder schockierende Details aus der gemeinsamen Zeit der Filmstars ans Licht. Jetzt verriet Ambers Psychologin, dass die Aquaman-Darstellerin wegen Johnny einiges an Gewicht verloren hatte.

Am Mittwoch wurde Dr. Dawn Hughes in den Zeugenstand gerufen. Die Psychologin erzählte vor Gericht, dass sie während ihrer 29 Sitzungsstunden mit Amber feststellen konnte, dass die 36-Jährige Opfer von häuslicher Gewalt gewesen sei. In dieser Zeit habe die Seriendarstellerin ihr von ihrem Gewichtsverlust berichtet. Rund elf Kilogramm habe Amber aufgrund der angeblichen Misshandlung durch ihren Ex-Mann abgenommen.

Zudem erinnerte sich Dr. Hughes daran, dass die "Zombieland"-Darstellerin ihr von einem Gewaltausbruch des 58-Jährigen erzählt hatte. So habe Amber ihr mitgeteilt, dass Johnny sie 2015 auf einem Flug von Boston nach Los Angeles geschlagen und in den Rücken getreten habe.

Johnny Depp und Amber Heard

Amber Heard und Johnny Depp, September 2015

Amber Heard mit Johnny Depp, 2015

