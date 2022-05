Na, ob das so schlau von Amber Heard (36) war? Seit April stehen die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (58) in einem Verleumdungsprozess vor Gericht. Dabei wurde zuletzt immer wieder die Glaubwürdigkeit der Filmdarstellerin infrage gestellt. Denn in dem juristischen Rosenkrieg kamen unschöne Details ans Licht, die kein gutes Licht auf sie warfen. Um ihr Bild in der Öffentlichkeit geradezurücken, feuerte die Aquaman-Bekanntheit kurzerhand ihr PR-Team. Ob der Schachzug von Amber so clever war?

Wie Fox News nun berichtete, zweifeln Rechtsexperten an dem Wechsel ihrer Pressemitarbeiter. "Im Allgemeinen mögen es Anwälte nicht, wenn sich PR-Leute in die Vorbereitungen der Zeugenaussagen einmischen", erklärte ein Fachmann diesbezüglich. Amber wollte mit einem neuen Team wieder für bessere Schlagzeilen sorgen – doch genau das Gegenteil ist offenbar eingetreten. "Es liegt auch eine gewisse Ironie darin, dass der Wechsel des PR-Teams am Vorabend ihrer ersten Zeugenaussage geschieht. Sowas verursacht negative PR", verdeutlichte der Jurist weiter.

Die momentanen Anschuldigungen gegen die 36-Jährige wiegen schwer. Für viele Fans ist sie die große Schuldige in dem ganzen Prozess. Zuletzt hatte Johnnys Personenschützer per Videoschalte im Gericht ausgesagt, dass er Zeuge wurde, wie Amber ihrem damaligen Mann körperliche Gewalt antat. "Ich hörte und sah, wie eine geschlossene Faust Mr. Depp auf der linken Seite seines Gesichts traf", hatte der Leibwächter geschildert.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2019

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im April 2022

