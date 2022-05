Sie holte seine Vergangenheit wieder hoch! Jan Leyk (37), Tessa Bergmeier (32), Elena Miras (30), Chethrin Schulze (30) und noch einige weitere Reality-TV-Sternchen stellen sich derzeit den Herausforderungen bei Kampf der Realitystars und ringen um den Sieg. Zwischendurch sorgen die Promis aber auch immer wieder für private Fehden. So fliegen auch in der vierten Folge bei Jan und Tessa ordentlich die Fetzen, nachdem Chethrin die Show nach einer Panikattacke freiwillig verlässt.

Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller lästert über Chethrins Ausstieg. Das ist für Tessa Anlass genug, um ihm ordentlich die Leviten zu lesen: "Dass du dir das Recht rausnimmst, darüber zu urteilen, finde ich jetzt ehrlich gesagt etwas schwach von dir", knallt sie dem Schauspieler an den Kopf. "Im Gegensatz zu dir bin ich nur ehrlich", verteidigt Jan sich. Doch für Tessa ist das Thema noch nicht vom Tisch. Sie könne nicht verstehen, wie er jemanden so vorverurteilen könne, den er gar nicht richtig kennt. Da platzt Jan der Kragen: "Ich finde, du ziehst eine Show ab, du bist eine Dramaqueen sondergleichen."

Doch das lässt Tessa nicht auf sich sitzen und konfrontiert Jan mit seiner Vergangenheit: "Was ist Show bei dir? Dass du Frauen hier am Hals packst und sie würgst oder was?", feuert sie. Jan kann selber nicht glauben, dass die ehemalige Germany's next Topmodel ihm seine vergangenen Taten vorwirft. "Jetzt kommst du mit so einer alten Geschichte? Wie schwach ist das denn?", ruft er aus. Tessa beendet das Wortgefecht, in dem sie aufsteht und geht. Ronald Schill (63) aka Richter Gnadenlos findet am Ende die richtigen Worte für die Auseinandersetzung: "Tessa und Jan sind beides schwierige Charaktere, die beide eine Psycho-Macke haben!"

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Chethrin Schulze, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Instagram / jan_leyk_official Ex-"Berlin – Tag & Nacht"-Star Jan Leyk

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier, 2021 in Hamburg

