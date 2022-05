Die Beweise verdichten sich. Johnny Depp (58) hat seine Ex-Frau Amber Heard (36) wegen Verleumdung angezeigt – jetzt liefern sich die beiden Parteien einen bösen Streit vor Gericht. Im Zuge dessen wird auch der Fluch der Karibik-Star immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert: Er soll gegenüber seiner Partnerin handgreiflich geworden sein. Eine Krankenschwester bestätigte diese Anschuldigungen jetzt. Sie sagte aus, dass sie Ambers Verletzungen sogar dokumentiert habe.

Wie mehrere US-amerikanische Medien berichteten, habe Ambers langjährige Krankenschwester Erin Falati vor Gericht bestätigt, dass die Schauspielerin von ihrem Ex mehrfach angegriffen worden sei. Demnach habe Erin Buch geführt und die Verletzungen der 36-Jährigen detailliert festgehalten. In ihren Notizen schrieb die Pflegerin unter anderem von einer blutigen Lippe und einem Gespräch mit Amber. "Sie sagte, es handle sich um eine Verletzung, die sie sich bei einem Streit mit ihrem Ehemann zugezogen hat", hielt Erin fest. Der Hollywoodstar sei in der Zeit sehr labil gewesen und habe extreme Stimmungsschwankungen gezeigt.

Auch eine Psychologin sagte im Prozess aus, dass die Aquaman-Darstellerin körperlicher Gewalt ausgesetzt war. So soll Johnny eifersüchtig auf Ambers gutes Verhältnis zu ihrem Schauspielkollegen James Franco (44) gewesen sein. "Ich hoffe, du hattest Spaß bei deinen Eskapaden", soll ihr Ex ihr damals an den Kopf geworfen und ihr daraufhin in den Rücken getreten haben. Laut HollywoodLife habe Dr. Dawn Hughes von mehreren Vorfällen dieser Art berichtet.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp im April 2022

Getty Images Amber Heard, April 2022

