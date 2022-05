Dürfen die Royal-Fans sich bald über einen zuckersüßen Anblick freuen? Schon lange warten die Bewunderer von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) auf neue Bilder ihrer Kinder. Nur ein einziges Familienfoto der vier wurde bisher geteilt – auf öffentliche Auftritte verzichteten sie bis dato komplett. Doch das könnte sich bald ändern: Möglicherweise feiern Archie (2) und Lilibet bald ihr Debüt bei einem Event!

Wie Hello! berichtet, spielt Harry derzeit in Kalifornien eine volle Saison Polo. Ein Spiel absolvierte er dort bereits – dabei saß Meghan mit einem guten Freund im Publikum. Bei den weiteren Spielen könnte die Beauty aber mit ihren Sprösslingen auf dem Zuschauerrang Platz nehmen. Immerhin hatte die ehemalige Schauspielerin schon während Harrys Polo-Zeit in England einmal den damals noch klitzekleinen Archie mitgenommen. Gut möglich also, dass ihr Nachwuchs demnächst Papa anfeuern darf!

Bevor die Familie jedoch diesen großen Auftritt feiern kann, steht erst einmal ein anderes großes Event an: Archie feiert seinen dritten Geburtstag! Am 6. Mai darf der kleine Royal Kerzen auf dem Kuchen auspusten. Seine Schwester wird dann am 4. Juni ein Jahr alt.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2022

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Wokingham

MEGA Herzogin Meghan mit Sohnemann Archie

