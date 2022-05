Die Entscheidung im eisigen Finnland ist gefallen! Zum bereits dritten Mal flimmerte #CoupleChallenge über die landesweiten Bildschirme. In dem Reality-TV-Format begaben sich einige Promipaare in ein Abenteuer voller Schnee, Kälte und vor allem jeder Menge Drama und Spielen. Drei Paare schafften es ins Halbfinale: Calvin Kleinen (30) und sein Bruder Marvin, Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) sowie Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29). Das Bauer sucht Frau- Pärchen verpasste den Einzug in das große Finale. Wer schnappte sich am Ende den "#CoupleChallenge"-Sieg?

Mit einer letzten großen Challenge endet das Abenteuer im "#CoupleChallenge"-Winterland. Zuerst mussten sich die Finalisten im Schlittenfahren beweisen. Danach ging es beim Baumstammsägen um ganz viel Teamarbeit. Die wortwörtliche Hürde war anschließend das Hochklettern an einer Eiswand. Zum Schluss mussten sie mit einer brennenden Fackel zum Ziel rennen und sollten ein Feuerwerk entzünden. Das alles gelang schlussendlich Calvin und Marvin am besten – sie gewinnen knapp, aber verdient die diesjährige "#CoupleChallenge". Die beiden Brüder sicherten sich zudem das übrig gebliebene Preisgeld von 82.250 Euro. "Da zeigt sich halt wieder, dass Blut dicker als Wasser ist", erklärt Marvin überglücklich.

Die Jungs kehren also mit ordentlich Kohle im Gepäck zurück nach Deutschland. Vor dem Finale blieben Calvin und Marvin ganz entspannt und machten sich keine Platte. "Umso weiter wir kommen, umso lustiger ist es eigentlich, weil wir uns hier halt so null drauf vorbereitet haben und einfach hier waren aus Spaß an der Freude. Wir waren gar nicht so verbissen auf den Sieg", erklärte der Temptation Island-Boy dazu.

Instagram / calvin92 Calvin und Marvin Kleinen im April 2022

RTL / Frank Beer Sandra und Tommy bei "#CoupleChallenge" 2022

RTL / Frank Beer Marvin und Calvin Kleinen bei "#CoupleChallenge"

