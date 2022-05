Mario (29) und Ann-Kathrin Götze (32) schweben noch immer auf Wolke sieben. Vor knapp zehn Jahren lernten sich der Fußballer und das Model kennen und lieben. 2017 hielt der Sportler dann um die Hand seiner Liebsten an. Nur ein Jahr später schritten sie gemeinsam vor den Traualtar. Dass ihre Liebe immer noch so groß wie am Tag ihrer Eheschließung ist, zeigten sie nun im Netz: Anlässlich ihres Hochzeitstags schwärmte Mario von seiner Ehe.

"Ich blicke zurück auf vier Jahre Ehe mit dir und ich bin immer noch so glücklich, wie ich auf diesem Bild aussehe. Alles Gute zum Hochzeitstag", schrieb der 29-Jährige auf Instagram. Zu seinen rührenden Worten teilte der Profikicker zudem einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Gattin. Auf diesem lächelten die Eltern eines Sohnes glücklich, während Mario seinen Arm um Ann-Kathrin gelegt hat.

Auch die 32-Jährige schwärmte in ihrer Instagram-Story von der Ehe mit dem Sportler. "Alles Gute zum vierten Hochzeitstag, mein Ehemann", schrieb das Model zu einer Aufnahme von ihrer standesamtlichen Trauung. Zudem teilte sie eine Reihe von Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit.

Mario und Ann-Kathrin Götze, Mai 2018

Ann-Kathrin Götze mit ihrem Ehemann Mario

Ann-Kathrin und Mario Götze

