So verliebt bekommt man Ed Sheeran (31) nur selten zu sehen! Schon in der Schulzeit lernte der Musiker seine Jugendliebe Cherry Seaborn (30) kennen. Inzwischen sind die beiden sogar schon verheiratet. Im August 2020 krönte schließlich die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Lyra Antarctica ihre Liebe. Öffentlich zeigen sie ihr Glück aber nur selten. Nun postete Ed allerdings ein niedliches Paarfoto im Netz!

Cherry feierte ihren 30. Geburtstag. Via Instagram teilte ihr Gatte zu diesem Anlass einen niedlichen Schnappschuss. Darauf sind die beiden bei Sonnenschein kuschelnd in einer Hängematte zu sehen. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Baby-Mama. 30 steht dir so gut", schrieb Ed zu dem Bild. Die Follower sind von diesem seltenen Anblick begeistert. "So süß!", schwärmte ein Fan.

Bei den Brit Awards im Februar ließ sich Ed ebenfalls schon zu einer offenen Liebesbekundung hinreißen. Bei seiner Laudatio widmete er ihr liebevolle Worte: "Ich danke meiner Frau Cherry, die mich immer unterstützt, wenn es darauf ankommt." Für den Sänger sei sie sogar in ein "Haus mitten im Nirgendwo" gezogen, damit er in einem abgelegenen Studio Songs schreiben kann.

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

YouTube / Ed Sheeran Cherry Seaborn und Ed Sheeran im Oktober 2021

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018

