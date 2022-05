Damiano David (23) und Giorgia Soleri (26) teilen einen seltenen Pärchenmoment. Der Sänger der Band Måneskin ist seit dem Gewinn des Eurovision Song Contest international groß im Business. Die Musiker aus Italien waren zuletzt viel in den USA unterwegs und konnten sich vor Konzertterminen, Red-Carpet-Auftritten und Besuchen in berühmten TV-Shows kaum retten. Zeit mit seiner Freundin konnte Damiano deswegen in den vergangenen Wochen eher selten verbringen. Zurück in der Heimat genoss er die Reunion mit ihr wohl umso mehr.

Auf Instagram teilte die Influencerin vor ein paar Tagen einen seltenen Moment mit dem "I Wanna Be Your Slave"-Interpreten. Auf dem Schnappschuss sind die Turteltauben in inniger Pose zu sehen. Der Römer gibt seiner Liebsten einen sanften Kuss auf den Kopf – Giorgia genießt die Nähe mit geschlossenen Augen und einem glücklichen Lächeln. Damianos Mimik ist auf der Aufnahme hingegen kaum zu sehen: Seine langen Locken fallen ihm wild ins Gesicht.

Viel Zeit für die Liebe dürfte der 23-Jährige aber auch in den kommenden Wochen nicht haben. Erst am Mittwoch hat die Band verkündet, in wenigen Tagen einen neuen Song zu veröffentlichen. Die Fernbeziehung bekommt das Paar aber offenbar ziemlich gut auf die Reihe. Erst im März hatte Giorgia ihrem Freund einen Besuch in Kalifornien abgestattet. "Aber mit dir ist alles lustiger", schrieb der Rocker damals zu einer Fotoreihe am Strand.

Getty Images Måneskin beim Coachella Festival

Instagram / ykaaar Måneskin-Sänger Damiano David und seine Freundin Giorgia Soleri

Instagram / ykaaar Damiano David und seine Freundin Giorgia Soleri

