Dagi Bee (27) macht nicht alles für Geld! Die 27-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland. Auf Instagram hat sie über sechs Millionen Fans – klar, dass die Kooperationspartner bei ihr Schlange stehen. Trotzdem überlegt sich Dagi immer ganz genau, für wen sie wirbt. Deshalb hat sie auch schon einen 500.000-Euro- und einen 700.000-Euro-Deal ausgeschlagen. "Ich konnte beide Male nicht hinter dem Produkt stehen und das ist mir das Geld nicht wert, etwas zu bewerben, was ich nicht feier", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar. Dagi ist aber nicht die Einzige, die für ihre Postings extrem viel kassiert...

