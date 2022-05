Müssen die Jungs von BTS doch nicht zur militärischen Grundausbildung antreten? Anfang April machte die Nachricht die Runde, dass die Musiker in ihrer Heimat Südkorea zum Wehrdienst müssen. In dem asiatischen Land besteht eine Wehrpflicht für alle Männer zwischen 20 und 28 Jahren, die mindestens 1,5 Jahre lang Dienst an der Waffe leisten müssen. Bisher konnten die Künstler ihren Antritt aufschieben – die nationale Lage erfordere jetzt aber ihre Unterstützung. Doch nun sieht es ganz danach aus, als könnte ein neues Gesetz die BTS-Mitglieder vor der Armeezeit bewahren.

Wie Variety berichtet hat, plant ein südkoreanischer Minister eine Gesetzesänderung zugunsten von Jin (29), Jimin, Suga (29) und ihren Bandkollegen. Demnach sollen Musiker und andere Talente als "Kunstfiguren" klassifiziert werden, für die keine Pflicht zur Verteidigung des Landes besteht – sie also keinen Wehrdienst absolvieren müssen. "Es ist an der Zeit, ein System zu schaffen, um Persönlichkeiten aus der populären Kultur und Kunst als 'künstlerisches Personal' einzuordnen", forderte der Minister für Sport, Kultur und Tourismus Hwang Hee im Rahmen einer Pressekonferenz.

Ein Botschafter des Landes hatte zuletzt noch andere Töne angeschlagen. Er findet, dass BTS dazu motivieren sollten, ihre Wehrpflicht abzuleisten. "Es wird erwartet, dass junge koreanische Männer dem Land dienen. Die BTS-Mitglieder sind Vorbilder für viele junge Koreaner", schilderte Gunn Kim laut einem TMZ-Bericht.

Getty Images Coldplay und BTS bei den AMAs 2021

Getty Images BTS bei den American Music Awards 2021

Twitter / BTS_twt K-Pop-Gruppe BTS im September 2020

